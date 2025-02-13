Juez federal ordena a gobierno de Trump suspender el congelamiento de los fondos de ayuda en el extranjero

Un juez federal ordenó este jueves al gobierno de Donald Trump que detenga temporalmente la congelación de fondos de tres semanas contemplada en una orden ejecutiva firmada por el presidente y que ha cerrado los programas de ayuda y desarrollo de Estados Unidos en todo el mundo.

El juez Amir Ali emitió la orden en un tribunal de distrito de Estados Unidos en Washington tras una demanda interpuesta por dos organizaciones de salud que reciben fondos estadounidenses para programas en el extranjero.

En su orden, Ali señaló que el gobierno de Trump argumentó que tenía que cerrar la financiación de los miles de programas de ayuda de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) en el extranjero para realizar una revisión exhaustiva de cada programa y determinar si debería eliminarse o no.

Sin embargo, los funcionarios de la administración "no han ofrecido ninguna explicación de por qué una suspensión general de toda la ayuda extranjera asignada por el Congreso, que desencadenó una onda expansiva y trastocó" los contratos con miles de grupos sin fines de lucro, empresas y otros "fue un precursor racional para revisar los programas", dijo el juez.

El fallo fue el primero en revertir temporalmente la congelación de fondos de la administración Trump a la asistencia extranjera que ha obligado a los contratistas de USAID y del Departamento de Estado en todo el mundo a dejar de proporcionar ayuda humanitaria y otro tipo de asistencia y despedir a buena parte de su personal.

La orden, que permite que los fondos fluyan nuevamente, se aplica a los contratos existentes antes de que Trump emitiera su orden ejecutiva del 20 de enero declarando una congelación de la asistencia extranjera. Trump dijo que gran parte de la ayuda estadounidense no se ajusta a su agenda.

Nuevo revés judicial a planes de Trump contra la ayuda de EEUU en el exterior

Horas antes, un juez en un caso separado sobre el desmantelamiento de USAID y los programas de ayuda de EEUU en el extranjero dijo que su orden judicial para detener los planes de la administración Trump de retirar a la mayoría del personal de USAID en todo el mundo permanecerá en vigor durante al menos otra semana.

El juez de distrito de EEUU Carl Nichols ordenó la extensión después de una audiencia de casi tres horas, gran parte de la cual se centró en cómo los empleados se vieron afectados por las órdenes abruptas de Trump y su aliado Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), de poner a miles de trabajadores de USAID en licencia y congelar la financiación de la ayuda exterior.

El juez dijo que planea emitir un fallo escrito en los próximos días sobre si la pausa continuará o no.

Nichols, designado en su día por Trump, cuestionó al gobierno sobre la seguridad de los empleados en licencia en áreas de alto riesgo en el extranjero. Cuando un abogado del Departamento de Justicia no pudo proporcionar planes detallados, el juez le pidió que presentara documentación después de la audiencia.

Los empleados de USAID que hasta hace poco estaban destinados en el Congo habían presentado declaraciones juradas para la demanda en las que describían que la agencia de ayuda prácticamente los abandonó cuando estallaron los saqueos y la violencia política en la capital del Congo el mes pasado, obligándolos a evacuar con sus familias.

El congelamiento de fondos y la purga de altos funcionarios de USAID significaron que los empleados de la agencia están ahora varados en Washington, sin hogares ni fondos de la agencia, y enfrentan la pérdida de sus empleos, según dijeron los empleados en las declaraciones juradas.

El juez le dio un revés a la administración la semana pasada al detener temporalmente los planes que habrían puesto a miles de trabajadores en licencia y les habría dado a los que estaban en el extranjero solo 30 días para regresar a los Estados Unidos a expensas del gobierno. Su orden expiraba al acabar este jueves.

