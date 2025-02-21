Juez federal permite al gobierno de Trump continuar con los despidos masivos de los empleados de USAID

Video ¿Qué es USAID y cuántos países se verían afectados si el gobierno Trump cierra esta agencia?

Un juez federal abrió el viernes el camino para que el gobierno de Trump despida a miles de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El juez de distrito Carl Nichols levantó su bloqueo temporal al esfuerzo de remover a todos menos una pequeña fracción de los empleados de USAID de sus puestos y dar a los que están en el extranjero un plazo de 30 días para regresar a EEUU.

PUBLICIDAD

Nichols concluyó que la impugnación de los sindicatos debe abordarse conforme a las leyes laborales federales y no en un tribunal de distrito.

Su fallo se produce tras una demanda presentada por sindicatos en nombre de los trabajadores, que argumentan que la prisa por desmantelar la agencia había dejado a algunos empleados en el extranjero sin acceso a los sistemas de comunicaciones de emergencia, incluidos algunos en peligro de violencia política en el Congo.

La administración Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, vinculado al multimillonario Elon Musk, que recorta costos, se han apresurado a cerrar USAID, afirmando que su trabajo es un desperdicio y no se ajusta a la agenda del presidente.

Sin embargo, el personal afirma que los bloqueos temporales de los tribunales han tenido solo un efecto limitado a la hora de frenar el desmantelamiento de USAID por parte de la administración Trump y han dejado a algunos trabajadores de USAID estacionados en todo el mundo en situaciones precarias.

Una crisis para los trabajadores de USAID en todo el mundo

Los trabajadores de USAID que aún están en el extranjero describen sus vidas como un caos y sin orientación del gobierno, incluido el hecho de que USAID no pague las facturas de electricidad.

Los empleados dijeron a los tribunales en testimonios escritos que temen quedarse sin tiempo o sin los medios para vender sus casas o pagar el dinero adeudado a los propietariospor mudarse antes de la fecha pactada.

PUBLICIDAD

Otros miembros del personal ofrecieron testimonios haber sido aislados de las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

Mientras tanto, las mujeres embarazadas empleadas de USAID y sus cónyuges dicen que han recibido atención médica deficiente y que temen por sus vidas.

“Todo el mundo dice que tengo que esperar y ver qué pasa” con las decisiones de la administración Trump, dijo en un expediente judicial una empleada de USAID, cuyo embarazo se complica por la presión arterial alta, desde su puesto en un país no revelado de África.