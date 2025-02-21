Cambiar Ciudad
estados unidos

Juez federal permite al gobierno de Trump continuar con los despidos masivos de los empleados de USAID

El juez de distrito Carl Nichols levantó su bloqueo temporal al esfuerzo de remover a todos menos una pequeña fracción de los empleados de USAID de sus puestos y dar a los que están en el extranjero un plazo de 30 días para regresar a EEUU.

Por:
Univision y AP
Video ¿Qué es USAID y cuántos países se verían afectados si el gobierno Trump cierra esta agencia?

Un juez federal abrió el viernes el camino para que el gobierno de Trump despida a miles de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El juez de distrito Carl Nichols levantó su bloqueo temporal al esfuerzo de remover a todos menos una pequeña fracción de los empleados de USAID de sus puestos y dar a los que están en el extranjero un plazo de 30 días para regresar a EEUU.

PUBLICIDAD

Nichols concluyó que la impugnación de los sindicatos debe abordarse conforme a las leyes laborales federales y no en un tribunal de distrito.

Su fallo se produce tras una demanda presentada por sindicatos en nombre de los trabajadores, que argumentan que la prisa por desmantelar la agencia había dejado a algunos empleados en el extranjero sin acceso a los sistemas de comunicaciones de emergencia, incluidos algunos en peligro de violencia política en el Congo.

Relacionado

¿Cómo ganar en el sorteo Powerball? Incluso con un solo número atinado puedes recibir una recompensa
1:14

¿Cómo ganar en el sorteo Powerball? Incluso con un solo número atinado puedes recibir una recompensa

Estados Unidos
Números ganadores del Mega Millions: mira los resultados del sorteo del 2 de septiembre con premio mayor de $302 millones
3 mins

Números ganadores del Mega Millions: mira los resultados del sorteo del 2 de septiembre con premio mayor de $302 millones

Estados Unidos
Powerball llega a los $1,400 millones: qué pasa si eres indocumentado o turista y te ganas la lotería
6 mins

Powerball llega a los $1,400 millones: qué pasa si eres indocumentado o turista y te ganas la lotería

Estados Unidos
¿Papas sin kétchup? Por qué Kraft y Heinz se separan tras una década operando juntas
4 mins

¿Papas sin kétchup? Por qué Kraft y Heinz se separan tras una década operando juntas

Estados Unidos
Powerball sigue sin ganadores y el premio mayor sube a $1,300 millones
3 mins

Powerball sigue sin ganadores y el premio mayor sube a $1,300 millones

Estados Unidos
Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 1 de septiembre de 2025
2 mins

Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 1 de septiembre de 2025

Estados Unidos
Robert Kennedy Jr. "pone en peligro" a todos los estadounidenses, advierten exdirectores de los CDC
2 mins

Robert Kennedy Jr. "pone en peligro" a todos los estadounidenses, advierten exdirectores de los CDC

Estados Unidos
Auroras boreales la noche del 'Labor Day': ¿dónde podrán verse?
2 mins

Auroras boreales la noche del 'Labor Day': ¿dónde podrán verse?

Estados Unidos
Un Powerball de $1,300 millones: esto te llevarías (dependiendo de donde vivas)
4 mins

Un Powerball de $1,300 millones: esto te llevarías (dependiendo de donde vivas)

Estados Unidos
Ponen a la venta la casa más cara de EEUU
0:46

Ponen a la venta la casa más cara de EEUU

Estados Unidos

La administración Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, vinculado al multimillonario Elon Musk, que recorta costos, se han apresurado a cerrar USAID, afirmando que su trabajo es un desperdicio y no se ajusta a la agenda del presidente.

Sin embargo, el personal afirma que los bloqueos temporales de los tribunales han tenido solo un efecto limitado a la hora de frenar el desmantelamiento de USAID por parte de la administración Trump y han dejado a algunos trabajadores de USAID estacionados en todo el mundo en situaciones precarias.

Una crisis para los trabajadores de USAID en todo el mundo

Los trabajadores de USAID que aún están en el extranjero describen sus vidas como un caos y sin orientación del gobierno, incluido el hecho de que USAID no pague las facturas de electricidad.

Los empleados dijeron a los tribunales en testimonios escritos que temen quedarse sin tiempo o sin los medios para vender sus casas o pagar el dinero adeudado a los propietariospor mudarse antes de la fecha pactada.

PUBLICIDAD

Otros miembros del personal ofrecieron testimonios haber sido aislados de las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

Mientras tanto, las mujeres embarazadas empleadas de USAID y sus cónyuges dicen que han recibido atención médica deficiente y que temen por sus vidas.

“Todo el mundo dice que tengo que esperar y ver qué pasa” con las decisiones de la administración Trump, dijo en un expediente judicial una empleada de USAID, cuyo embarazo se complica por la presión arterial alta, desde su puesto en un país no revelado de África.

La declaración jurada de la mujer y otras del personal se presentaron ante los tribunales de forma anónima debido a las repetidas advertencias de la administración Trump de que el personal de USAID corre el riesgo de ser despedido si hablan en público.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD