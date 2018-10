Estos son los cinco senadores que pueden decidir el futuro de Kavanaugh en la Corte Suprema

El futuro de Brett Kavanaugh depende de dos senadores demócratas y tres senadores republicanos. Estos cinco legisladores son los únicos que no han anunciado aún el sentido de su voto. Los cinco han advertido que no tomarán una decisión antes de conocer los resultados de la investigación del FBI.

No será una decisión fácil para ninguno. Los demócratas Joe Manchin y Heidi Heitkamp se enfrentan en noviembre a una reelección difícil en estados donde Donald Trump arrasó hace dos años. Las republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski, cuyo mandato no expira hasta 2020 y 2022, sufren estos días las presiones de sus votantes que les piden se opongan al nombramiento del juez conservador.

Y el republicano Jeff Flake , cuyo súbito cambio de opinión propició la investigación del FBI, es el único de los cinco que puede decidir sin un ojo en las encuestas: en octubre del año pasado anunció que no se presentaría a la reelección.

No está nada claro que todos los demócratas vayan a oponerse a la designación de Kavanaugh. Por ahora, los senadores Heitkamp y Manchin se resisten a decidir su voto . En abril del año pasado, ambos decidieron a favor de la confirmación de Neil Gorsuch , el conservador al que Trump designó para cubrir la anterior vacante en la Corte Suprema. Gorsuch fue confirmado con 54 votos a favor y 45 en contra. Ningún senador republicano se opuso.

Lo que está en juego

Durante el proceso, ambos senadores han dado señales contradictorias. Heitkamp dijo en julio que Kavanaugh le parecía “el típico juez conservador” y una persona “muy cualificada”. Pero en los últimos días ha mostrado su preocupación por las acusaciones de abusos sexuales y ha subrayado algunas cosas que no le gustan de él.

Manchin, por su parte, ha sido muy cuidadoso al referirse al candidato al Supremo y ha expresado su rechazo a la polvareda de los últimos días: “¿Cuándo fue la última vez que oímos hablar de sus sentencias? Solo oímos hablar de su vida entre los 17 y los 22 años. Si no hay nada concluyente, decidiré mi voto según su cualificación”.

La supervivencia electoral tendrá menos peso en las deliberaciones de los tres indecisos republicanos: Jeff Flake ha anunciado su retirada, y los mandatos de Susan Collins y Lisa Murkowski no terminan hasta 2020 y 2022. Los tres respaldaron la confirmación de Gorsuch, pero no siempre votan con los republicanos.

Collins ha criticado esa campaña como un soborno encubierto pero no se ha quedado quieta y ha usado su influencia para ampliar el foco de la investigación del FBI. Entretanto, el diario más influyente de Maine ha publicado un editorial diciendo que el tono brusco de Kavanaugh en el Senado demuestra que no debería formar parte del Supremo.

La última pieza del rompecabezas es Jeff Flake. El senador republicano por Arizona frenó el proceso el viernes pasado después de hablar con su amigo demócrata Chris Coons y logró que sus colegas republicanos aceptaran someter a Kavanaugh a una investigación limitada por parte del FBI. Unas horas después, Flake dijo a un reportero de The Atlantic que votaría a favor del juez si la investigación no desvelaba nada nuevo. Pero este domingo aclaró que votará en contra si queda claro que el candidato mintió bajo juramento durante sus audiencias de confirmación.

Al contrario que los otros cuatro indecisos, Flake no tomará su decisión con un ojo puesto en su reelección. Cuando le preguntaron si hubiera frenado la confirmación de Kavanaugh si su plan fuera seguir en la política, el senador fue meridiano: “Ni de broma. Pactar con el otro partido no tiene ningún valor. No hay ningún incentivo para hacerlo”.