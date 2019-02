"Estamos en primer lugar en el voto latino": Bernie Sanders en entrevista exclusiva con Jorge Ramos

“A veces la mitología persiste, aunque no sea correcta. La verdad es que al final de la campaña estábamos ganando un porcentaje significativo del voto afroamericano entre los jóvenes. Con personas menores de 35 años estábamos ganando el voto afroamericano, el voto latino, el voto asiático. Lo estábamos haciendo extremadamente bien entre los jóvenes. No lo estábamos haciendo tan bien entre las personas mayores y vamos a centrarnos en eso", reconoció Sanders.

El de nuevo precandidato dejó clara una diferencia con la actual Casa Blanca en el manejo de la crisis regional más importante que se desarrolla: la situación en Venezuela. Al serle preguntado por Ramos si reconocía al diputado Juan Guaidó como presidente de los venezolanos, como hace EEUU y unos 60 países más, Sanders advirtió que Washington no debe cometer errores de su pasado intervencionista en la región.

“Creo que claramente ha sido muy, muy abusivo, pero esa es una decisión del pueblo venezolano. Entonces, creo que debe haber una elección libre y justa, pero lo que no debe suceder es que Estados Unidos no debe usar la fuerza militar e intervenir nuevamente como lo ha hecho en el pasado en América Latina, como recuerda, ya sea Chile o Brasil o la República Dominicana o Guatemala. Estados Unidos tiene un historial muy malo de intervenir en los países latinoamericanos. Eso no debe volver a suceder. El futuro de Venezuela debe dejarse al pueblo venezolano”.