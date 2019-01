En la frontera con México no todos ven esa "crisis" que tanto angustia a Trump

Nogales no ha recibido la misma presión con la reciente ola de migrantes centroamericanos como otros pasos fronterizos en California o en Texas.

Pero el alcalde de esa localidad de unos 20,000 habitantes, Arturo Garino, dijo a Univision Noticias que "sé que hay una crisis humanitaria, pero esa otra crisis (de la que habla el presidente) yo no la veo".

El muro, un desperdicio

“Deberíamos estar hablando de un muro virtual, no un muro de piedra y cemento que no va a funcionar porque la gente va a cruzar (…) no trae seguridad real y es un costo de $25,000 millones de los impuestos del pueblo estadounidense. Así que sería un desperdicio de fondos. Todos queremos seguridad fronteriza, pero hay que buscar maneras inteligentes de lograr esa seguridad”, afirmó González.