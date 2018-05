A Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, le fue otorgada la credencial de seguridad permanente que le había sido negada en medio de la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, reveló una fuente al The New York Times .

La credencial de seguridad permanente es un permiso por el cual los altos asesores de la presidencia acceden a la información clasificada a la que tiene acceso el mandatario. El esposo de Ivanka Trump no recibió esta autorización, lo que alimentó especulaciones sobre si se había descubierto alguna prueba de sus relaciones con emisarios rusos para interferir en las elecciones en la que resultó electo Donald Trump .

Kushner poseía una autorización provisional que le permitía consultar el informe diario de inteligencia que recibe el presidente de EEUU. En su momento, la Casa Blanca minimizó el hecho de que no se le aprobara la credencial permanente con el argumento de que la complicada historia financiera de Kushner dificultaba la revisión de antecedentes por parte del FBI.

Según la fuente consultada por The New York Times el presidente Trump no tuvo participación en el proceso de verificación de antecedentes recién aprobado.