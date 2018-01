El Senado votará a favor de reabrir el gobierno tras la promesa republicana de reactivar las negociaciones sobre los dreamers

El Senado votará este lunes a favor de reabrir temporalmente el gobierno luego de que republicanos y demócratas se pusieran de acuerdo con reactivar las negociaciones sobre el futuro de los dreamers, la construcción del muro con México y el reforzamiento de la seguridad fronteriza.

El acuerdo reactiva el sector público hasta el próximo 8 de febrero, tiempo en el cual los dos partidos negociarán el tema migratorio. El voto preliminar para someter la propuesta en algún momento de este lunes fue de 81 a favor y 18 en contra, lo que predice que la iniciativa para reabrir temporalmente el gobierno contará con los 60 votos mínimos para su aprobación final.



publicidad

La información fue confirmada por el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

“Votaremos hoy para reabrir el gobierno para continuar negociando un acuerdo global con el compromiso de que, si no se llega a un acuerdo antes del 8 de febrero, el Senado procederá inmediatamente a la consideración de una ley sobre DACA ", dijo Schumer. “El proceso será neutral y justo para todos ", dijo Schumer.



"En unas horas, el gobierno volverá a estar abierto. Tenemos mucho que hacer", añadió.

Se desconoce si la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, va a aprobar esta nueva versión de reapertura temporal. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Paul Ryan, dejó entrever el domingo que apoyarían cualquier solución legislativa de corto plazo en el Senado.

"Acordamos que lo aceptaríamos en la Cámara de Representantes", dijo Ryan.

Respecto a la posición de Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, indicó que estaban contentos con que Schumer finalmente estuviera de acuerdo con una propuesta que según dijo, ya había sido presentada por el presidente el fin de semana pasado. Agregó que era un triunfo para los republicanos el hecho que los demócratas hubiesen aceptado poner a un lado la negociación migratoria y no ligarla a un pacto presupuestario.



"Estamos contentos de ver al senador Schumer aceptar un acuerdo que el presidente Trump puso sobre la mesa desde el comienzo, que consistía en dar fondos al gobierno de manera responsable y debatir sobre inmigración por separado", dijo Sanders.





Trump insiste en incluir fondos para la construcción del muro fronterizo con México mientras que la oposición demócrata aspira a una solución permanente para los 800,000 dreamers que quedaron sin protección tras la cancelación de DACA en septiembre del año pasado.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que este plan de ruta para la negociación migratoria sería puesto sobre el papel con el fin de convencer al menos a nueve demócratas para financiar al gobierno hasta el 8 de febrero.

Antes de la votación, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, había culpado al presidente Trump por no haber llegado a un acuerdo el pasado fin de semana que tenía las mismas características del pacto aprobado este lunes.



publicidad

No todos los demócratas en el Senado están contentos con el pacto. La senadora por Califonia, Kamala Harris, criticó este nuevo pacto por considerar que no es definitivo.



"Los comentarios de anoche del líder de la mayoría (republicana) no fueron suficientes para dar garantías sólidas que necesitaba para yo respaldar un proyecto de ley de gastos provisionales. Me niego a poner la vida de casi 700,000 jóvenes (dreamrs) en manos de alguien que no ha cumplido con su palabra en repetidas ocasiones. Haré todo lo que esté a mi alcance para continuar protegiendo a los dreamers de la deportación", dijo Harris.

La senadora demócrata, también por California, Dianne Feinstein mostró su desilusión. “Tengo confianza de que si el liderazgo lo ha hecho así es porque deben saber algo que yo no sé”, recalcó. Sin embargo, subrayó que se encuentra “muy decepcionada” con el acuerdo ya que deseaba al igual de Harris un pacto definitivo sobre los dreamers.