El polémico libro sobre Trump saldrá antes al mercado, pese a las amenazas de los abogados del presidente

La editorial decidió adelantar el lanzamiento a este viernes de 'Fuego y furia', cuatro días antes de lo previsto debido a la "demanda sin precedentes", ignorando así las acciones de los representantes del mandatario, que han tratado de que no se publique.

Es tal la expectación sobre el polémico libro 'Fuego y Furia', la obra que se adentra en los secretos de la Casa Blanca de Donald Trump, que ante la fuerte demanda estará en las librerías y disponible para ser descargado desde el próximo viernes, cuatro días antes de lo previsto. Eso siempre que los abogados del presidente no consigan hacer efectiva su solicitud de que no salga al mercado, algo que parece poco probable.

"Debido a una demanda sin precedentes, estamos cambiando la fecha de venta para todos los formatos de 'Fire and Fury' (el título en inglés) de Michael Wolff, al viernes 5 de enero a las 9 a.m. ET, en lugar del martes, 9 de enero", indicó un portavoz este jueves a CNN.



La decisión de la editorial Henry Holt & Company de adelantar la venta del libro que ha supuesto la ruptura de relaciones entre Trump y su exestratega jefe, Steve Bannon, se produce justo horas después de que los abogados de Trump trataran, sin éxito, de detener su publicación.

El abogado de Trump, Charles Harder, se dirigió directamente al autor del libro en cuestión, Michael Wolff, y a su editorial para que "desistan de cualquier publicación, revelación o diseminación" de la obra, por considerar que contiene múltiples declaraciones difamatorias sobre el presidente y su familia.

"Estamos investigando numerosos comentarios falsos y sin base que ha hecho usted sobre el señor Trump", informó el abogado del presidente al autor de la obra.



publicidad

En el libro Bannon realiza explosivas declaraciones -incluyendo algunas sobre la familia Trump-, lo que llevó al presidente a afirmar que "cuando perdió su trabajo, también perdió la cabeza".

Así, por ejemplo, el considerado como uno de los impulsores del triunfo de Trump en las elecciones, consideró como una "traición" la reunión con rusos que mantuvo en 2016 el hijo del mandatario, Donald Jr.

Ante estas revelaciones, un abogado de Trump envió la noche del miércoles a Bannon una orden de 'cese y desista' para que el exasesor deje de hacer declaraciones que violen el acuerdo de confidencialidad que firmó al convertirse en jefe de campaña a mediados de 2016, y le advirtieron de una posible acción legal "inminente" en su contra.

Pese a las críticas lanzadas por Trump, Bannon ha mantenido un tono afable con el presidente y ha asegurado que "nunca nada se interpondrá" entre él y el presidente.

"Estamos tan a favor de su agenda como siempre", dijo Bannon, que ahora trabaja para la publicación ultraconservadora Breitbart News, en una charla con una emisora de radio, horas después de afirmar, en otro programa, que consideraba a Trump "un gran hombre". Pero las consecuencias de sus declaraciones han hecho que incluso su puesto al frente de Breibart esté en cuestión.

Bannon, que había prosperado hasta ahora como defensor de la agenda populista de Trump desde fuera de la Casa Blanca, perdió además, a raíz de su disputa con el presidente, a su principal garante financiera, la multimillonaria Rebekah Mercer.



"Mi familia y yo no nos hemos comunicado con Bannon en muchos meses y no hemos proporcionado apoyo financiero a su agenda política, y no apoyamos sus acciones y declaraciones recientes", dijo Mercer en un comunicado.

"Una completa fantasía"

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no quiso aclarar este jueves si el equipo legal del presidente planeaba demandar al autor del libro o a la editorial, aunque afirmó que esperaba que la obra no se publicara.

"Este libro es una completa fantasía, lleno de cotilleo propio de los tabloides" y de "alegaciones falsas y fraudulentas", aseguró Sanders en su conferencia de prensa diaria.

El libro está basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca. En él, se asegura que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente e imponerse a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino potenciar su marca; y detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses de Gobierno del mandatario.