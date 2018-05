El Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigan a la empresa de comunicaciones estratégicas Cambridge Analytica (CA), señalada por filtrar datos de millones de usuarios de Facebook y el uso no autorizado de ellos para beneficiar en la campaña presidencial de 2016 al entonces candidato republicano Donald Trump. Esto se conoció a través de un reporte del diario The New York Times, que cita a dos personas con conocimiento de las pesquisas.