La coyuntura política y la relación entre los medios de comunicación y el poder es tan seria en el Washington de Donald Trump que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) no tendrá en su cena del próximo año a un comediante para que amenice la velada, como ha sido la costumbre, sino a un historiador presidencial para que explique cómo funciona la sagrada Primera Enmienda de la Constitución.

En medio del episodio que enfrenta al corresponsal jefe de la Casa Blanca Jim Acosta con el gobierno, la decisión de la WHCA podría buscar reducir las fuentes de conflicto con la presidencia al tiempo de ratificar los derechos constitucionales para el trabajo de informar, aun aquello que no le guste al poder.

Los que pasó en 2018

“La WHCA son unos cobardes. Los medios son cómplices. Y yo no podría estar más orgullosa”, escribió Wolf.



Al agradecer la invitación, Chertow dijo que estaba “feliz de poder cumplir” aunque prometió que no será necesariamente una noche docta o para el bostezo: “Aunque nunca me han confundido con un comediante, prometo que mi lección de historia no será aburrida”.