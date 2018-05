El abogado de la actriz porno Stormy Daniels dijo en una entrevista al diario británico The Guardian que el presidente Donald Trump se verá obligado a renunciar antes de terminar su gestión en enero de 2021 debido a la supuesta cantidad de evidencia en su contra en torno a cómo manejó el pago de 130,000 dólares para evitar que su cliente hablara sobre un affaire que tuvieron en 2006.

"No sé cómo él desencadenará su propia salida, pero creo firmemente que habrá demasiada evidencia de malos manejos tanto de él como de quienes lo rodean como para sobrevivir durante su periodo de gobierno", dijo Michael Avenatti.

No es difícil perderse en el caso que rodea a la actriz porno Stormy Daniels. Desde enero de este año, momento en que estalló el escándalo por el pago hecho por el abogado personal de Donald Trump , Michael Cohen, las versiones sobre la historia han cambiado semana tras semana.

Y tanto han cambiado, que los actores del caso no solo contradicen a otros actores, sino que incluso se contradicen a sí mismos.

El caso de la actriz porno estalló el 12 enero de este año, cuando The Wall Street Journal (WSJ) publicó un reporte en el que indicaba que Daniels había tenido un supuesto affaire con Trump en 2006 y que para que guardara silencio sobre esa aventura, Michael Cohen le pagó 130,000 dolares.

En el medio de todo esto, lo más grave es que si se llega a confirmar que el dinero provino de la campaña presidencial republicana, se estaría violando la ley de financiamiento de campañas electorales, lo que pondría en serios aprietos legales no solo al presidente, sino al entorno que potencialmente lo ayudó a ocultarlo.

"Solo hemos raspado la superficie del caso", dijo Avenatti. "No solo lo creo, lo sé. Va a haber una significativa cantidad de evidencia que saldrá a la luz y cuando la evidencia sea presentada y cuando el pueblo estadounidense la conozca, se van a molestar por la conducta de Trump y Cohen y de las serias consecuencias que esto traerá".

Pese a que sí se produjo el pago a la actriz porno, Trump insiste en que no tuvo un affaire con Daniels. Sin embargo, Avenatti cree que su nuevo abogado personal, el exalcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, está complicando aún más las cosas.

En declaraciones a la cadena Fox, Giuliani aseguró que el pago fue "perfectamente legal" y que no se trataba de dinero de la campaña presidencial republicana por lo que no violó ninguna ley. El exalcalde de Nueva York dijo que Trump "no conocía los detalles, pero sí el acuerdo general" y que Cohen se encargaría de "ese tipo de cosas".