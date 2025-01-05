La bandera de EEUU ondea a media asta y Trump se queja: ¿por qué?

El presidente electo, Donald Trump, expresó su frustración por el hecho de que las banderas ondearán a media asta cuando asuma el cargo a finales de este mes.

Se trata de una medida establecida por el presidente Joe Biden en honor al fallecido presidente Jimmy Carter, que murió el domingo pasado a los 100 años. De momento, Trump no podrá hacer nada al respecto hasta después de su toma de posesión.

Esto es lo que hay que saber sobre por qué se bajan las banderas cuando muere un presidente, quién puede emitir esa orden y cuánto dura el proceso:

¿Por qué ondean las banderas estadounidenses a media asta?

El domingo pasado, Biden ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en honor del fallecido expresidente. Es un gesto que indica que el país o un estado están de luto.

El código de banderas de Estados Unidos establece los parámetros para arriar la bandera estadounidense a media asta, incluido un periodo de 30 días que puede abarcar al presidente actual o mandatarios previos y banderas tanto en los edificios del gobierno federal y sus terrenos como en las embajadas estadounidenses y otras instalaciones en el extranjero (instalaciones militares, por ejemplo).

Las banderas pueden arriarse para conmemorar la muerte de otros funcionarios, como el vicepresidente, los magistrados de la Corte Suprema y los miembros del Congreso, aunque en lapsos menos prolongados. También se puede ordenar este proceso en otras circunstancias especiales, como una tragedia nacional o el 'Día de los Caídos'.

Dado que el código de banderas de Estados Unidos establece que ninguna bandera debe ondear más alta que la bandera estadounidense en la misma asta o cerca de ella, las banderas estatales también se arrían durante esos periodos.

¿Por cuánto tiempo se arriarán las banderas a media asta?

Según la proclamación de Biden, las banderas estadounidenses ondearán a media asta durante 30 días, es decir, desde la muerte de Carter hasta el 28 de enero.

Eso significa que las banderas estarán a media asta cuando Trump asuma el cargo el 20 de enero y durante la primera semana de su administración.

¿Quién decide cuándo arriar las banderas a media asta?

De acuerdo con la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, el presidente, un gobernador y el alcalde del Distrito de Columbia pueden ordenar que las banderas de Estados Unidos se ondeen a media asta.

¿Qué ha dicho Trump en esta ocasión?

Trump publicó el viernes pasado en las redes sociales que los demócratas estaban "eufóricos" tras enterarse que las banderas ondearán a media asta cuando él asuma la Presidencia.

“Nadie quiere ver esto”, escribió Trump. “Ningún estadounidense puede alegrarse por ello. Veamos cómo se desarrolla. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, agregó.

Al ser consultada sobre las publicaciones de Trump en la sesión informativa del viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden no consideraría revertir o reevaluar los planes para ondear las banderas a media asta como un homenaje a Carter.

¿Puede Trump decidir izar las banderas?

Sí. El código de banderas de Estados Unidos dicta que las banderas permanezcan arriadas durante los 30 días posteriores a la muerte de un expresidente, pero ese código no es obligatorio, así que una vez que se convierta en presidente, Trump podría técnicamente anularlo.

Eso es lo que ocurrió en febrero de 1973, cuando el entonces presidente Richard Nixon optó por izar las banderas que había ordenado bajar en señal de luto tras la muerte del expresidente Lyndon Johnson, antes de que se cumplieran los 30 días para honrar a los primeros prisioneros de guerra estadounidenses liberados de Vietnam. El paréntesis solo duró un día, y las banderas volvieron a estar a media asta durante ocho días.

Las banderas también habían estado a media asta cuando Nixon juró su segundo mandato en enero de 1973, debido a que Nixon había ordenado arriarlas tras la muerte del expresidente Harry S. Truman.

¿Ha tenido Trump problemas antes con ondear a media asta las banderas?

Sí. Tras la muerte del senador republicano de Arizona John McCain, con quien Trump tenía una mala relación, en 2018, las barras y estrellas se bajaron brevemente a media asta durante el fin de semana, pero volvieron a izarse a toda su altura el lunes siguiente, mientras que las banderas en el Capitolio de Estados Unidos y en otros lugares permanecieron a media asta.

La bandera se bajó de nuevo a media asta tras las quejas de personas de los Partidos Republicano y Demócrata. Expresidentes hablaron en el funeral de McCain, pero la familia del senador dejó claro que no quería que Trump asistiera.

