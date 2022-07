Corte Suprema también revisará caso electoral: defensores del voto advierten que podría desatar un "caos"

La Corte Suprema, conformada actualmente por seis de nueve jueces de tendencia conservadora, decidió tomar el caso Moore vs. Harper, poco después de que derogara Roe vs. Wade y dejara la regulación del aborto en manos de los estados. El diario The Washington Post destaca que también opta por considerar el caso cuando el comité encargado de investigar el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021 obtuvo evidencia que sugiere que el presidente Donald Trump, en un intentó por alterar los resultados de las elecciones presidenciales, buscó socavar el conteo de votos electorales para que las legislatura estatales enviaran electores alternativos.