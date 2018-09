Cómo un chisme sobre aventuras sexuales de Trump pasó a ser una amenaza para la Casa Blanca

Cuatro días antes de la elección, The Wall Street Journal (WSJ) informa que el tabloide The National Enquirer pagó $150,000 a la modelo de Playboy Karen McDougal por su historia sobre un amorío con Donald Trump en 2006, cuando él estaba ya casado con su actual esposa, Melania Trump. El arreglo incluía el silencio de ella. El tabloide aplicó la táctica de 'atrapar y matar' que se usa para que historias perjudiciales para alguna celebridad no salgan a la luz. WSJ reporta que el abogado de McDougal trabaja también para Stormy Daniels, actriz porno que alega haber tenido una relación con Trump en 2006.