"Nos vemos obligados a responder": el decreto del alcalde de Chicago que desafía las redadas migratorias de Trump

Video Temor entre inmigrantes en Chicago por operativos de ICE y posible despliegue de la Guardia Nacional

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este fin de semana una orden ejecutiva que prohíbe al departamento de policía colaborar con las autoridades federales en operaciones relacionadas con el posible despliegue de agentes federales en la ciudad para efectuar redadas migratorias, como han amenazado altos cargos del gobierno de Trump y algo que se teme que pueda pasar en los próximos días.

Así lo confirmó este domingo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que dijo que el gobierno planeaba enviar recursos adicionales de control migratorio a Chicago esta semana. En una entrevista con el programa 'Face the Nation' de CBS News, Noem dijo que aunque ya hay operaciones en curso de ICE en Chicago y en todo Illinois, "tenemos la intención de añadir más recursos a esas operaciones", pero no dio más detalles sobre el despliegue.

PUBLICIDAD

Las operaciones podrían comenzar tan pronto como el próximo viernes 5 de septiembre, según reportes de medios nacionales que citan a múltiples fuentes con conocimientos del tema.

El alcalde de Chicago ha calificado el plan del gobierno como "imprudente y fuera de control" y acusó a Trump de “actuar fuera de los límites de la Constitución” y de buscar presencia federal en las ciudades demócratas como represalia política.

“Es la mayor amenaza a nuestra democracia que hemos experimentado en la historia de nuestro país”, declaró Johnson, quien desafió los planes del gobierno no solo con sus declaraciones de que no recibe órdenes del gobierno federal, sino con la firma de un decreto que da órdenes concretas a las autoridades locales para no colaborar.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, durante una conferencia de prensa. Imagen Nam Y. Huh/AP



“Podríamos ver una aplicación migratoria militarizada. También podríamos ver tropas de la Guardia Nacional. Incluso podríamos ver militares en servicio activo y vehículos armados en nuestras calles. No hemos pedido esto. Nuestra gente no lo ha solicitado, pero aun así nos vemos obligados a responder”, declaró el alcalde antes de fimar la orden ejecutiva el sábado.

Qué dice la orden ejecutiva firmada por el alcalde de Chicago

La orden ejecutiva firmada por el alcalde Brandon Johnson da orientaciones claras a las agencias de la ciudad y a las fuerzas del orden sobre cómo actuar en medio de lo que llamó "crecientes amenazas del gobierno federal”.

La orden especifica que la policía de Chicago no colaborará con agentes federales "en patrullajes conjuntos, operaciones de arresto u otras tareas policiales, incluida la aplicación de leyes de inmigración civil”. Tampoco en controles de tráfico y retenes relacionados con ese despliegue federal.

PUBLICIDAD

El decreto prohíbe a la policía de Chicago usar cubrebocas para ocultar su identidad, una polémica práctica adoptada por la mayoría de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con este segundo gobierno de Trump. Por lo cual, también “insta” a los agentes federales que operan en Chicago “a abstenerse de usar máscaras, a portar y utilizar cámaras corporales y a identificarse ante el público con nombres y números de placa”.

El alcalde reiteró que la policía local está obligada a usar un uniforme que los identifique con facilidad.



Johnson instruyó a los departamentos municipales a “buscar todas las vías legales y legislativas disponibles para resistir los esfuerzos coordinados del gobierno federal” que violen los derechos de los habitantes de Chicago, la tercera ciudad más grande del país.

En su orden ejecutiva, el alcalde también exige al presidente Trump que “desista” de desplegar fuerzas militares en Chicago para redadas migratorias.

Qué se sabe del anunciado despliegue federal en Chicago

Un reporte de CNN que cita a múltiples fuentes, dice que el gobierno estaba preparando vehículos blindados y agentes federales para desplegarlos en Chicago, en una operación prevista para comenzar el viernes, aunque eso podría cambiar. Se esperan operaciones similares a las de Los Ángeles a principios del verano, que generaron fuertes protestas y llevaron a Trump a desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad.

Dos funcionarios también dijeron a la agencia AP que el despliegue federal en Chicago podría comenzar el próximo 5 de septiembre y que es parte de un esfuerzo mayor para expandir la presencia de las fuerzas federales en grandes ciudades gobernadas por demócratas.

PUBLICIDAD

Por el momento, se espera que el anunciado despliegue en Chicago esta vez no dependa de la Guardia Nacional ni de militares y que se enfoque exclusivametne en redadas migratorias, en lugar de mostrarse como una campaña a nivel nacional para ayudar a combatir el crimen, como en Washington DC, y como está amenazando Trump a otas grandes ciudades demócratas, empezando por Chicago.