"Me he sentado al otro lado del escritorio con personas de las víctimas en las que he creído cuando me contaron su historia, y tuve que decir: 'Te creo, pero estos casos no pueden ser probados más allá de una duda razonable, por lo que no podemos proceder con la acusación'. Y cuando has hecho eso, sabes que para una víctima, lo más importante que puedes decir es: 'Te creo', y realmente se redujo, a que yo le creí (a Ford)", recordó Heitkamp.