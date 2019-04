Chicago hace historia al elegir a su primera alcaldesa afroestadounidense y lesbiana

Lori Lightfoot , ex fiscal federal y abogada en ejercicio de 56 años que nunca antes había desempeñado un cargo electo, superó a Toni Preckwinkle , también afroamericana y jefa del Partido Demócrata en Illinois, por un amplio margen de 74% contra 26% de los votos en los resultados preliminares , ya con la mayoría del escrutinio realizado.

Lightfoot tuvo que superar cuestionamientos sobre su orientación sexual en la comunidad negra , en particular entre los pastores conservadores del sur y del oeste de la ciudad que tienen gran influencia en el electorado.

"Enfrentamos a intereses poderosos"

Al hacer referencia a su contendora, Lightfoot expresó: "Nuestras diferencias no son nada comparadas con lo que podemos lograr juntas. Sé que ahora trabajaremos por la ciudad que ambas amamos".

"Este puede no ser el resultado que queríamos, pero aunque me decepcione, no estoy desanimada", dijo Preckwinkle.