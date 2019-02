Lightfoot y Preckwinkle, dos mujeres afroamericanas disputarán la alcaldía el 2 de abril

Lori Lightfoot no fue favorecida durante la carrera por los pronósticos. Por lo que la sorpresa fue recibida con mucho gusto durante el discurso de la candidata.



Mientras tanto, Preckwinkle dijo que "No tengo miedo de los retos y de trabajar duro', en su discurso con sus simpatizantes. Mi carrera me ha preparado para esto. Como concejal del sur de la ciudaud, yo he trabajado por los salarios justos, escuelas buenas, y viviendas justas."