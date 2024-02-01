El polémico proyecto de ley de la Cámara de Representantes que busca deportar a inmigrantes que conduzcan ebrios o drogados

Video ¿Por qué el apoyo a Trump aumenta a pesar de las acusaciones en su contra? Esto opinan demócratas y republicanos

Un nuevo proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes este martes, busca deportar a los inmigrantes que hayan sido procesados por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.

La medida H.R 6976, denominada ‘Ley para proteger a nuestras comunidades de los infractores por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI’s, por sus siglas en inglés)’, fue aprobada con 274 votos a favor, en su mayoría de legisladores republicanos y 150 votos en contra.

Aún está pendiente que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado, donde la mayoría son demócratas y su futuro es incierto.

La legislación busca enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalidad para permitir que “los extranjeros que hayan sido condenados o que hayan cometido un delito por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos del alcohol sean inadmisibles y deportables”, dice un documento de la Cámara Baja.



La medida fue propuesta por el representante de Alabama, el republicano Barry Moore.

La congresista Rashida Tlaib dijo en un comunicado que se opone a la medida H.R. 6976, ya que “significaría que nuestros vecinos inmigrantes que vinieron aquí legalmente y que han residido en nuestras comunidades durante décadas podrían ser deportados y arrancados de sus familias debido a una condena por un delito menor, creando un sistema de justicia separado y desigual”.

Tlaib reiteró su compromiso de “poner fin a las odiosas políticas de inmigración de la era Trump”. “Haré frente a los repugnantes intentos de mis colegas de deshumanizar a nuestros vecinos inmigrantes", agregó.



Daniel Webster, representante de Florida, defendió el proyecto de ley y su voto a favor. Webster dijo en X (antes Twitter): Es de sentido común, los inmigrantes ilegales que ponen en peligro la vida de los estadounidenses deben enfrentarse a la deportación y a la prohibición de entrar en nuestro país”.

