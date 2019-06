Bryan Cranston, ganador del Premio Tony: “Los medios de comunicación no son el enemigo del pueblo”

"Es absurdo pensar que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo", dijo Cranston. "Si ese mensaje se sigue propagando una y otra vez, a veces empieza a filtrarse. Y la percepción de la verdad es a menudo más importante que la verdad, porque si la gente la cree, no importa si es verdad o no".

Cranston dijo que no utiliza redes sociales porque no necesita "ser el destinatario de un bombardeo de negatividad y críticas, porque hablo de muchas cosas. Quiero decir mi verdad. Si no estás de acuerdo con eso, está bien".

'Network' marca la segunda victoria de Tony para Cranston, de 63 años, que en 2014 también ganó el premio al mejor actor por interpretar al presidente Lyndon B. Johnson en 'All the Way'. Recientemente apareció en la pantalla en enero con Kevin Hart en 'The Upside'.