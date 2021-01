Ciencia vs. política: Birx y Fauci describen cómo fue la lucha con la Casa Blanca de Trump en la respuesta a la pandemia

En una entrevista en el programa Face The Nation, de CBS News , Birx aseveró que en el entorno del expresidente Trump "había personas que definitivamente creían que esto era un engaño" .

"Me llevó un tiempo después de llegar a la Casa Blanca eliminar todos los datos auxiliares que estaban llegando", señaló.

Birx afirma que fue "censurada" por la administración Trump y que desearía haber sido más franca. Insistió en que su papel no era político. "Pensé que podía ser útil, que es la única razón por la que voy y hago algo", dijo.

Cuando las palabras de Trump descarrilan los esfuerzos

"Y por eso, cada vez que un líder político hacía una declaración que no era coherente con las necesidades de la salud pública, eso descarrilaba nuestra respuesta ", expresó Birx quien anunció el mes pasado que se retiraría, después de que se informara de que había viajado con su familia a una propiedad en Delaware durante el fin de semana de Acción de Gracias, a pesar de la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ) para evitar la propagación del virus.

Fauci enciende las alarmas ante mensajes sin base científica

El doctor Fauci, por su parte, en una entrevista con el diario The New York Times, coincidió con Birx en que el expresidente Trump recibía mucha información de personas que proporcionaba información no contrastada o sin bases científicas.