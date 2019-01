"Todos los funcionarios de asuntos públicos de ICE están fuera de la oficina durante el cierre de Gobierno. No podemos responder las preguntas de los medios durante este periodo porque la ley nos prohíbe trabajar. Si aún necesita una respuesta, vuelva a enviar su consulta cuando vuelva a abrir el gobierno".

Mientras la administración pública está cerrada parcialmente, buena parte de sus dependencias, muchas de ellas de vital importancia para la seguridad de EEUU, no están operativas o están funcionando con problemas.

¿Quiénes siguen trabajando?

Cerca de 800,000 trabajadores están afectados por este cierre parcial y se calcula que cerca de la mitad de ellos son considerados "esenciales" en sus puestos, por lo que aunque no les estén pagando deben ir a trabajar igual. Muchos de ellos realizan tareas vinculadas a la seguridad. Los que no están bajo esa etiqueta, directamente no van a trabajar y se espera que se les pague sus salarios de forma retroactiva.