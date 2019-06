Trump dice que Irán cometió un "gran error" al derribar un dron de EEUU en medio de temores sobre una posible respuesta militar

"Ya sabrán", respondió desde la Casa Blanca a periodistas que le consultaban si Estados Unidos irá a una guerra con Irán. "Obviamente no vamos a hablar mucho de eso. Ellos cometieron un grave error", insistió. Luego dijo que sus asesores no lo presionaban para entrar en un conflicto bélico, pero no detalló las medidas que podrían tomar para responder a lo ocurrido.