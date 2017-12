Alabama certifica como senador al demócrata Jones, pese al intento de última hora de Moore de bloquearlo en tribunales

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 11 de diciembre de 2017, el entonces candidato al Senado de Estados Unidos Roy Moore habla durante un mitin en Midland City, Alabama. (AP Foto/Brynn Anderson, Archivo) The Associated Press

Alabama certificó este jueves al demócrata Doug Jones como el ganador de las elecciones especiales para el Senado del pasado 12 de diciembre, desestimando así las alegaciones de fraude electoral realizadas a última hora por el republicano Roy Moore, con lo que la mayoría republicana quedará reducida en enero a la mínima diferencia de un escañol (51-49)

La certificación se produjo poco después de que un juez rechazara el intento del republicano Moore para que no se declarara al demócrata como el vencedor de los comicios.

Jones se impuso el pasado 12 de diciembre en unas reñidas elecciones marcadas por las denuncias de abuso sexual contra el republicano, que siempre negó. Moore, por su parte, no ha reconocido su derrota, siquiera cuando el presidente Donald Trump felicitó a Jones.

El magistrado Johnny Hardwick indicó en su decisión que "no tiene jurisdicción" para impedir la validación de los resultados, por lo que negó la petición de Moore.



El miércoles por la noche, los abogados de Roy presentaron una demanda para evitar la certificiación de los resultados alegando fraude, aunque sin presentar pruebas. De hecho, los funcionarios del estado no han han encontrado evidencias de manipulación de los comicios.



Aunque Trump había pedido el voto para Moore, ahora sostiene que sabía que no iba a ganar las elecciones

La petición fue entregada en la corte a las 10:33 pm de la noche y anunciada a la prensa como una hora después, pocas horas antes de que los funcionarios encargados de certificar la victoria de Jones -todos republicanos- otorgaran la victoria al demócrata.

El secretario de Estado de Alabama, John Merrill, dijo el miércoles por la tarde a The Associated Press que no tenía ninguna intención de retrasar la reunión de la junta electoral.

“No va a retrasar la ratificación y Doug Jones será ratificado (este jueves) a la 1:00 pm y jurará el cargo ante el vicepresidente (Mike) Pence el 3 de enero”, dijo Merrill. En una entrevista con CNN se preguntó si "esto va a tener algún efecto" y él mismo se contestó: "La respuesta corta es que no".



En su demanda, los abogados de Moore no presentaron datos específicos de fraude, sino que se limitaron a señalar una participación mayor de lo esperado en la contienda, especialmente en el condado de Jefferson, el más poblado del estado, lo que "confirma el fraude en la elección". Asimismo, dijeron que las cifras de Moore habían sido sospechosamente bajas en unas 20 circunscripciones de ese condado.

El documento también sostiene que se produjeron intimidaciones a los votantes lo que habría beneficiado al demócrata y acusó a Jones de haber difundido "mentiras y tergiversaciones".

Sin embargo, Merrill dejó claro que, por ahora, no se ha encontrado pruebas de fraude electoral, pero que su oficina investigará cualquier queja que presente Moore.

El candidato republicano no ha reconocido la victoria de Jones y ha enviado varios correos electrónicos a sus seguidores para recaudar dinero, pidiendo donaciones para investigar las acusaciones de fraude electoral.

Jones y Moore competían por el escaño en el Senado federal que antes ocupaba el secretario de Justicia, Jeff Sessions. La campaña de Moore se vio perjudicada por las acusaciones en contra del republicano de que había tenido una conducta sexual inapropiada con chicas adolescentes hace décadas. La victoria de Jones, la primera de un demócrata en 25 años al Senado por Alabama, supuso una fuerte derrota para los republicanos.



El presidente Trump, que inicialmente apoyó a otro candidato republicano, acabó ofreciendo su ayuda a Moore, pese a las denuncias contra Moore ya que su derrota dejaba al Partido Republicano con una mayoría mínima de 51-49 en el Senado.