Roy Moore impugna el resultado de la elección en Alabama por fraude, pero no presenta pruebas

El excandidato republicano, acusado por varias mujeres de abuso sexual, sostuvo que hubo irregularidades en la elección por el escaño para el Senado, aunque solo señaló, por ejemplo, que hubo un gran aumento de la participación. La junta electoral de Alabama no ha conseguido ninguna prueba de fraude y Jones será designado ganador este jueves.

El excandidato republicano a Senado por Alabama Roy Moore, acusado por varias mujeres de abuso sexual, incluso cuando eran menores de edad, acudió el miércoles a los tribunales para intentar que el estado no certifique al demócrata Doug Jones como ganador de esas elecciones.

Moore presentó una demanda por la tarde ante el Tribunal del Circuito de Montgomery. Los documentos se entregaron unas 14 horas antes de la reunión de una junta electoral del estado para declarar oficialmente a Jones como ganador de la votación especial del 12 de diciembre.

En unas elecciones reñidas, Jones derrotó a Moore por unos 20,000 votos. El presidente Donald Trump había dado su apoyo al republicano, al señalar que Moore había negado las denuncias sobre acoso.



En su demanda, el abogado de Moore indicó que cree que hubo irregularidades y que debería haber una investigación de fraude y, por tanto, unas nuevas elecciones.

“Esto no es una cuestión republicana o demócrata, ya que la integridad electoral debe importarle a todo el mundo”, dijo Moore en un comunicado el miércoles anunciando la demanda.

El secretario de Estado de Alabama, John Merrill, dijo el miércoles por la tarde a The Associated Press que no tenía ninguna intención de retrasar la reunión de la junta electoral.

“No va a retrasar la ratificación y Doug Jones será ratificado (este jueves) a la 1:00 pm y jurará el cargo ante el vicepresidente (Mike) Pence el 3 de enero”, dijo Merrill. En una entrevista con CNN se preguntó si "esto va a tener algún efecto" y él mismo se contestó: "La respuesta corta es que no".



Por eso, Merrill indicó que se reunirá la tarde de este jueves con el gobernador de Alabama, Kay Ivey, y el fiscal general, Steve Marshall, para certificar la victoria de Jones.



En su demanda, los abogados de Moore no presentaron datos específicos de fraude, sino que se limitaron a señalar una participación mayor de lo esperado en la contienda, especialmente en el condado de Jefferson, el más poblado del estado, lo que "confirma el fraude en la elección". Asimismo, dijeron que las cifras de Moore habían sido sospechosamente bajas en unas 20 circunscripciones de ese condado.

El documento también sostiene que se produjeron intimidaciones a los votantes lo que habría beneficiado al demócrata y acusó a Jones de haber difundido "mentiras y tergiversaciones".

Sin embargo, Merrill dejó claro que, por ahora, no se ha encontrado pruebas de fraude electoral, pero que su oficina investigará cualquier queja que presente Moore.



El candidato republicano no ha reconocido la victoria de Jones y ha enviado varios correos electrónicos a sus seguidores para recaudar dinero, pidiendo donaciones para investigar las acusaciones de fraude electoral.

Jones y Moore competían por el escaño en el Senado federal que antes ocupaba el secretario de Justicia, Jeff Sessions. La campaña de Moore se vio perjudicada por las acusaciones en contra del republicano de que había tenido una conducta sexual inapropiada con chicas adolescentes hace décadas.