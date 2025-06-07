¿Por qué Kilmar Ábrego García enfrenta ahora una "acusación sorpresa" de trata de personas?

Video Kilmar Ábrego regresa a EEUU y enfrentará cargos criminales: su abogado asegura que son “falsas”

El gobierno de Donald Trump acusó a Kilmar Ábrego García de transportar personas que se encontraban sin documentos en el país. Los cargos federales, revelados el viernes, se derivan de una parada de tráfico en 2022.

Su sorpresiva liberación de El Salvador cierra un capítulo y abre otro en una saga que derivó en un notable enfrentamiento que lleva ya meses, entre los funcionarios de Trump y los tribunales.

Aquí, una explicación del caso de Kilmar Ábrego García

La deportación de Ábrego García fue, como inicialmente reconoció el gobierno de Trump, realizada por error. Pero luego las autoridades de EEUU se mantuvieron aparentemente desafiando las órdenes judiciales de facilitar su regreso a Estados Unidos.

Ese regreso solo ocurrió después de que funcionarios estadounidenses presentaran al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una orden de arresto por cargos federales en Tennessee, acusando a Ábrego García de desempeñar un papel clave en el tráfico de inmigrantes al país a cambio de dinero.

Se espera que sea procesado en Estados Unidos y, de ser declarado culpable, regresará a su país natal, El Salvador, al concluir el caso, informaron las autoridades el viernes.

"Así es la justicia estadounidense", declaró la fiscal general Pam Bondi al anunciar el regreso de Ábrego García y la apertura del auto de procesamiento del gran jurado.

Los abogados de Ábrego García calificaron el caso de "infundado".

"De ninguna manera un jurado revisará las pruebas y aceptará que este trabajador metalúrgico es el líder de una conspiración internacional de contrabando de la MS-13", declaró el abogado Simon Sandoval-Moshenberg.

La jueza federal Barbara Holmes en Nashville, Tennessee, determinó que Ábrego García permanecerá bajo custodia hasta al menos el próximo viernes, cuando se realizará la lectura de cargos y la audiencia de detención.

Presión sobre el caso de Ábrego García

Demócratas y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes habían presionado para la liberación de Ábrego García, y varios legisladores, incluido el senador Chris Van Hollen de Maryland, donde Ábrego García vivió durante años, incluso viajaron a El Salvador para visitarlo.

Un juez federal ordenó su regreso en abril y la Corte Suprema rechazó una apelación de emergencia, ordenando al gobierno que trabajara para traerlo de vuelta.

Pero la noticia de que Ábrego García, quien tenía una orden judicial de inmigración que impedía su deportación a su país natal por temor a ser perseguido por las pandillas locales, iba a ser devuelto para ser procesado, fue recibida con consternación por sus abogados quienes consideran "absurdos" los casos.

"Este gobierno... en lugar de simplemente admitir su error, no se detendrá ante nada, incluyendo algunos de los cargos más absurdos imaginables", dijo Sandoval-Moshenberg.

Una 'acusación sorpresa' contra Ábrego García que data de 2016

La acusación formal, presentada el mes pasado y revelada el viernes, expone una serie de acusaciones que datan de 2016, pero que solo se revelaron ahora, casi tres meses después de que Ábrego García fuera deportado por error y tras las reiteradas afirmaciones de la administración Trump de que es un delincuente.

Se le acusa de contrabandear a través de Estados Unidos a personas indocumentadas, incluyendo niños y miembros de la violenta pandilla MS-13, provenientes de Centroamérica, y de abusar de las mujeres que transportaba.

Un cómplice también alegó su participación en el asesinato de la madre de un pandillero en El Salvador, escribieron los fiscales en documentos que instan al juez a mantenerlo en prisión mientras espera el juicio. La acusación formal no lo acusa en relación con ese caso.

"Posteriormente, como parte de su proceso migratorio en Estados Unidos, el acusado alegó que no podía regresar a El Salvador por temor a represalias de la pandilla Barrio 18", afirma el memorando de detención. Si bien es parcialmente cierto que el acusado temía represalias por parte de una, la razón subyacente del temor a esa venganza fue su supuesta participación en el asesinato de la madre de un miembro de la pandilla rival, según los fiscales.

Los cargos de Tennessee por supuesto tráfico de personas

Los cargos se derivan de una detención vehicular en 2022, en la que la Patrulla de Carreteras de Tennessee sospechó de trata de personas. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional en abril indica que ninguna de las personas en el vehículo llevaba equipaje, y que todas tenían la misma dirección que Abrego García.

Según el informe del DHS, Ábrego García nunca fue acusado de ningún delito, y los agentes le permitieron seguir conduciendo con solo una advertencia sobre su licencia de conducir vencida. El informe indicaba que viajaba de Texas a Maryland, para traer personal para realizar trabajos de construcción. En respuesta a la publicación del informe en abril, la esposa de García declaró que en ocasiones transportaba a grupos de trabajadores entre obras, "no fue acusado de ningún delito ni citado por ninguna irregularidad".

La controversia sobre los antecedentes de Ábrego García

Los antecedentes y la vida personal de Abrego García han sido motivo de controversia. Los defensores de los derechos de los inmigrantes presentan su arresto como un símbolo de una administración cuya política de deportación es aleatoria y propensa a errores, mientras que los funcionarios de Trump señalan interacciones previas con la policía y lo señalan como pandillero.

Abrego García vivió en Estados Unidos durante aproximadamente 14 años, durante los cuales trabajó en construcción, se casó y crio a tres hijos con discapacidades, según registros judiciales. Funcionarios de la administración Trump afirmaron que fue deportado debido a una acusación de 2019 de la policía de Maryland de ser miembro de la pandilla MS-13. Ábrego García negó la acusación y nunca fue acusado de ningún delito, según sus abogados.

Posteriormente, una jueza de inmigración estadounidense protegió a García de la deportación porque probablemente enfrentaba persecución. El gobierno de Trump lo deportó en marzo, describiendo posteriormente el error como "un error administrativo", pero insistiendo en que pertenecía a la MS-13.

Incluso si Ábrego García es declarado culpable de los cargos anunciados este viernes, el gobierno de Trump tendría que volver a un tribunal de inmigración estadounidense si quisiera deportarlo a El Salvador, afirmó Sandoval-Moshenberg.