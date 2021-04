La vacunación contra el covid-19, el gran logro de Biden en sus primeros 100 días de gobierno

Muchas de las promesas de Trump en esta materia se habían quedado en el tintero : el virus no desvaneció durante el verano como predijo y la primera vacuna aprobada no llegó en octubre como inicialmente anticipó el mandatario, sino en diciembre.

Una apuesta segura

“Encuentro fascinante que me pregunten si 100 millones de dosis son suficiente. Una semana antes me preguntaban si estaba loco. Me decían que no podría lograr 100 millones de dosis en 100 días. Pues, con el favor de Dios, no sólo vamos a alcanzar los 100 millones de dosis. Vamos a lograr mucho más que eso”, declaró el propio Biden durante su primera conferencia de prensa en la Casa Blanca.