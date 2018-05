No mencionar los abortos y practicarlos en otro lugar: las nuevas restricciones al programa de salud reproductiva que pretende imponer Trump

Ya existen leyes federales que prohíben el financiamiento directo de organizaciones que usan los abortos como un método de planificación familiar, pero activistas conservadores y legisladores republicanos han estado presionando a Azar para endurecer aún más las normas para que los abortos no puedan ocurrir -o ser realizados por el mismo personal- en lugares que reciben fondos federales de Title X, adelantó el diario The New York Times.