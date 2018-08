En los escenarios, Beyoncé puede parecer una verdadera reina abeja capaz de doblegar al mundo con sus caderas. Pero en el cuarto de un hospital, el día que trajo a sus dos mellizos , no era más que una mortal más.

Sus millones de seguidores y las abrumadoras cifras de sus discos vendidos no sirvieron, sin embargo, para que ese día ella pudiera ser la excepción de un fenómeno que aqueja a Estados Unidos: más de 50,000 mujeres sufren complicaciones relacionadas con el embarazo y 700 mueren anualmente , según cifras de los Centros para el Control de Enfermedades.

Beyoncé ha contado en un sincero ensayo publicado en la reciente edición de la revista Vogue cómo el día en que ella dio a luz a sus mellizos pesaba 268 libras, estaba hinchada, irreconocible, había tenido que pasar previamente un mes acostada porque estaba con preeclampsia. Los bebés, según narró, no llegaron como estaba previsto por parto natural, fue una cesárea practicada de urgencias la que se le practicó para asegurarle la vida a los pequeños.

“Hoy tengo una conexión con cualquier madre que haya pasado por una experiencia así. Después de la cesárea, mi base se siente diferente. Fue una cirugía mayor. Algunos de los órganos se cambian temporalmente, y en casos raros, se eliminan temporalmente durante el parto. No estoy segura de que todos entiendan esto. Necesitaba tiempo para sanar, para recuperarme”, cuenta la cantante que valiéndose de su dura experiencia ha querido emparentarse con las miles de madres que, como ella, han tenido un parto difícil.

El relato de Beyoncé parece hacer eco del testimonio compartido en enero de este año por la tenista Serena Williams, quién después de dar a luz a su bebé sufrió una embolia pulmonar que casi no logra que los médicos le trataran y que puso en riesgo su vida.

Sus historias, que no son más que las historias de dos mamás que pueden usar su voz para hablar de lo que les ha pasado a millones de madres que no serán escuchadas, no solo enfatiza esa realidad revelada por los estudios que señalan a Estados Unidos como uno de los países desarrollados con uno de los índices de mortalidad materna más altos, sino que parecen cumplir la tendencia: las madres negras en este país tienen cuatro veces más posibilidades de morir que las blancas por complicaciones con el embarazo, mientras o después de dar a luz. ¿La razón? Un tema de racismo, un racismo que incluso desde antes de estar embarazadas las enferma y las hace contar con menos chances de sobrevivir al parto y traer hijos sanos.