¡Vota!, podría ser la elección más importante en la historia de los EEUU

Trump no es un presidente de, y para, todos los estadounidenses. Nunca ha intentado serlo. Su ejercicio se ha caracterizado por su efecto divisivo de Estados Unidos, traficando con una retórica y una conducta política divorciados del discurso civil y democrático. Ha intentado normalizar la mentira y atentado contra el consenso de la ciencia con procedimientos que socavan los resultados de las políticas públicas y las instituciones; y esto lo ha hecho en asuntos tan delicados como el manejo de la pandemia o la urgencia que impone el cambio climático. Hace poco dijo que la razón por la que no se pone de acuerdo con la mayoría demócrata, sobre el segundo paquete de estímulos económicos, es porque no está de acuerdo con inyectar recursos federales a los estados y municipalidades gobernadas por demócratas: quiere discreción absoluta en la direccionalidad de los recursos.