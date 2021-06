La vana ilusión del bipartidismo

Luego de que el Senado federal derrotara el pasado viernes la medida que crearía una comisión bipartidista para investigar la insurrección del 6 de enero - perpetrada por los fanáticos de Donald Trump convencidos por su líder de que le “robaron” la elección -, el presidente Joe Biden y los demócratas deberían convencerse de que el Partido Republicano no trabajará de buena fe ni de forma bipartidista. Y en ese sentido, ya es hora de que a los republicanos se les pase por alto si es que los demócratas pretenden impulsar algunos elementos de su agenda legislativa en lo que resta de sesión.

Si al líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, no le tiembla el pulso para hundir una medida que en un mundo normal debería gozar de apoyo bipartidista por tratarse de un asalto frontal a nuestro sistema democrático - donde incluso hubo muertos, todo con el único fin de no contrariar a su líder Trump ni a las huestes republicanas que siguen creyendo la gran mentira del “fraude”-, por qué seguir teniendo tantas contemplaciones con una bancada republicana, cuyo único fin es frenar la agenda legislativa de Biden para que los demócratas no puedan mostrar logros a los votantes de cara a los comicios de medio tiempo en 2022 y los generales en 2024.