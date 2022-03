Todos queremos lo mismo; no más periodistas muertos

Al final de cuentas, de lo que se trata es que no maten a más periodistas mexicanos. “En ningún momento estamos atacando a nadie”, me aclaró. “Estamos llamando la atención a una situación que, lamentablemente, está ahí por la impunidad: el 95 por ciento de los asesinatos no han sido aclarados, ni nadie ha sido llevado a juicio y muchos menos a una prisión”.