Suenan tambores de guerra en medio del juicio político a Trump

Una madre hispana, Rocío Rebollar Gómez, a la que sus padres no le dieron “millones de dólares” para ganarse la vida haciendo negocios turbios, sino una mujer que supo entender desde el principio el significado del sacrificio por ser útil a esta nación en diversos frentes, ahora mismo sufriendo una deportación y una angustia por saber que su hijo podría estar entre los enviados hacia una guerra inútil. Algo que Trump ni siquiera entiende y mucho menos le importa.

La “inminencia” de la amenaza que representaba Soleimani no queda clara, como tampoco queda claro por qué, eliminado el militar, Trump tiene que acudir a Twitter para amenazar a Irán con destruirle 52 objetivos si intenta tomar represalias contra Estados Unidos.

Es decir, el pendenciero reta, agrede, ofende y mata, y aun así pone condiciones absurdas para que sus víctimas no se atrevan a meterse con él. Pero debido a su irresponsable decisión unilateral —sin noción alguna de geopolítica, ni de cómo funcionan los conflictos bélicos a corto, mediano y largo plazos—, las serias consecuencias para la seguridad nacional de este país y para las naciones del Medio Oriente están hoy mismo sobre el tapete.

De hecho, la posibilidad de enfrascar a Estados Unidos en una enésima guerra inventada hace recordar la de Irak, cuando invadieron buscando armas de destrucción masiva que no existían, pero que convirtió a esa milenaria cultura en una permanente zona de conflicto, donde la venta de armas se ha convertido en el más infame de los negocios y donde las nuevas generaciones de habitantes no ven ni verán con buenos ojos durante décadas la devastadora influencia de esta nación.

Pero su juego de bobos solo convence a su entorno, sin tomar en cuenta lo evidente que resulta su actual ardid contra Irán, sin dar pruebas que justifiquen el ataque a un “enemigo” del que no se tenía la menor noticia.

Cuando suenan los tambores de guerra se eriza la piel no de miedo, sino de rabia, al pensar cómo los políticos toman decisiones basadas en sacrificar las vidas de otros, aposentados en su cómoda curul, con sus ingresos asegurados, con prebendas por impulsar este o aquel proyecto de ley que no responde a necesidades sociales, sino a intereses particulares de multinacionales o de “los señores de la guerra”. Es cierto que los militares siguen órdenes, pero obviamente no serán los hijos ni los familiares de Trump los que se envíen a un teatro de guerra. Deberían ser los primeros.