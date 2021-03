La nueva ofensiva republicana contra nuestra democracia

El senador republicano, Lindsey Graham, dio una pauta para el nuevo asalto a nuestra democracia cuando el pasado 10 de noviembre declaró: “Si no hacemos algo respecto a la votación por correo, vamos a perder la capacidad de elegir a un republicano en este país”. A él y a sus correligionarios les preocupa, sobre todo, que, durante las últimas ocho elecciones presidenciales, el GOP solo ha ganado el voto popular en una.

Un partido o una persona con vocación democrática concluirían que, para remediar el problema, se deben hacer ajustes ideológicos y nuevas ofertas políticas con el fin de cortejar y seducir a una mayor cantidad de electores. Pero el actual Partido Republicano no tiene vocación democrática. Su estrategia principal es suprimir votos y votantes por todas las vías imaginables, una estrategia que inexorablemente lo llevará a intentonas ilegales de obtener el poder, como la que presenciamos durante el violento asalto al Capitolio. No es por casualidad que la mayoría de los republicanos no renuncia al trumpismo a pesar de aquellos sucesos bochornosos.