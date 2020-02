Réquiem por la nación, su verdugo anda suelto

En efecto, el pesado bloque en que se ha convertido su comparsa republicana no ha podido, ni querido, ni ha sido capaz de mantener sana una República, en cuya democracia no valía la voz de un solo hombre, ni su poder estaba por encima de la ley.

“No es mi problema”, parece concluir una sociedad condicionada a la fórmula del “éxito” o del “fracaso”, no en función de la moral o el humanismo, sino simple y llanamente del poder del dinero y lo que se pueda hacer con este para aplastar al otro, no para auxiliarlo.

Como cínicamente dijo el senador republicano de Florida, Marco Rubio, el mismo que por Twitter se pasa citando Salmos y versículos de la Biblia, sobre el proceso contra Trump: “Solo porque las acciones (de Trump) cumplan con los estándares de residenciamiento, no quiere decir que sea en el mejor interés de la nación remover al presidente de su cargo”. O sea, las acciones de Trump ameritan su destitución según lo prevé la Constitución, pero no se hará porque no conviene, no a la nación sino a los cobardes políticos que no quieren enfrentar a las huestes que apoyan a su caudillo.