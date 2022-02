Los republicanos en el Senado fallaron a su deber constitucional, una vez más, a la hora elegir nuevos miembros de la Reserva Federal

Los senadores Thom Tillis, Pat Toomey y los demás Republicanos en el Comité Bancario del Senado, ni siquiera se presentaron para hacer el trabajo para el que fueron elegidos. Se negaron descaradamente a hacerse presente para el momento de esta crítica votación y, como resultado, nuestra economía sufre, sus comunidades sufren y el pueblo estadounidense sufre. Ojalá pudiera decirles que los republicanos están trabajando codo con codo con los demócratas para resolver los problemas que usted enfrenta día a día. Pero no, no parecen tener ningún interés en obtener resultados. Parecen haber hecho el cínico cálculo político de que el éxito del pueblo estadounidense no es, políticamente, bueno para ellos.