El regreso de Ingrid Betancourt: quiere ser la primera presidenta de Colombia

“Estoy muy cansada”, me dijo Ingrid desde París , poco después de ser liberada en julio del 2008 en un temerario rescate –Operación Jaque– realizado durante el segundo mandato de Alvaro Uribe. Lo único que ella quería en ese momento era recuperar el tiempo perdido con sus hijos, Lorenzo y Melanie. “He dormido poquito estos días”, me dijo en aquella entrevista, donde se veía claramente agotada. Pero me quería hablar de ellos, a pesar del enorme cansancio que le dificultaba pronunciar párrafos completos. “Y cuando ellos están dormiditos al lado mío”, me contó, “y los veo dormidos, y veo en sus caras eso que queda de niñitos –ya no son niños, ya son unos adultos– es muy hermoso.”