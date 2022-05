Racismo, discriminación y xenofobia, la verdadera invasión republicana

Con esa simpleza que caracteriza las afirmaciones antiinmigrantes de Abbott se puede inferir fácilmente que el señor gobernador no tiene la más mínima idea de geopolítica, y sobre todo que no sabe diferenciar categorías de análisis para abordar una problemática regional concreta, como en este caso la frontera México-Estados Unidos; pero sobre todo, el mandatario texano no alcanza a discernir que, al invocar irresponsablemente “poderes de guerra”, debe justificar ante la ley que el “invasor” tiene una estrategia militar - léase, con armas -, lo cual, por supuesto, es una falsedad, pues lo único que quieren los inmigrantes es solicitar asilo, usando como única arma su propia esperanza.