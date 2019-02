Predeciblemente, el socialismo deja a Venezuela en la ruina

Millones de estadounidenses –latinos y otros– están presenciando el drama que tiene lugar en Venezuela y esperan y oran por un retorno a la democracia y al estado de derecho. Durante dos décadas, líderes autoritarios se han visto sistemáticamente comprometidos en actos de represión y de negación de los derechos humanos, lo que ha llevado a conflictos políticos y al colapso económico de Venezuela. Hasta que los líderes de ese país no respeten el estado de derecho y garanticen los derechos de propiedad privada y las libertades civiles, es probable que la situación no mejore.

Ha sido claro por años que este camino solo podía llevar a la desdicha, aunque los apologistas de Chávez y Maduro prometieran lo contrario. Hace seis años, escribí que “vendrían lluvias más fuertes" para Venezuela como resultado de la reelección de Chávez. No era difícil adivinar que sin la libertad económica y el fin de las políticas estatistas que estaban dañando gravemente a Venezuela en ese momento, la situación continuaría deteriorándose. La hiperinflación y el colapso económico que se ha producido en los últimos años no es, por desgracia, una sorpresa. Según el Fondo Monetario Internacional , la economía de Venezuela se contrajo en un 30% entre 2013 y 2017. La inversión de Estados Unidos, una importante fuente de creación de empleo, se redujo drásticamente. La represión y las reformas estatistas afectan a la gente de Venezuela cada día más.

Los venezolanos no quieren que su país siga por este camino. En las elecciones presidenciales realizadas el año pasado Maduro fue declarado ganador pero, una vez mas, fueron elecciones marcadas por irregularidades masivas. La participación de los votantes se redujo drásticamente a partir de 2013, con estimaciones de que solo el 30 por ciento de los votantes fueron contados adecuadamente. Existe un amplio acuerdo de que la elección fue una farsa. Es una conclusión compartida por muchos en todo el espectro ideológico, incluidos The New York Times y The Wall Street Journal. Cuando la Asamblea Nacional resolvió nombrar a su dirigente, Juan Guaidó, como presidente interino, la medida fue apoyada por muchos miles en Venezuela que están ansiosos de un cambio.