El político más mentiroso de EEUU llega al Congreso

En su lucha para conquistar un escaño en el Congreso, Santos, de 34 años de edad, les dijo a los infelices electores de Long Island que es parcialmente negro, relativamente hispano, descendiente de judíos que huyeron del Holocausto, execonomista de Goldman Sachs y Citigroup, egresado del Baruch College y de la Universidad de Nueva York, multimillonario, pionero de una tecnología para extraer carbón y sucesor de una familia que perdió su riqueza inmobiliaria durante la recesión de la primera década del 2000. Una herencia y una trayectoria realmente extraordinarias. Solo que falsas y fabricadas, según investigaciones periodísticas de The New York Times, The Washington Post y CNN y de acuerdo con algunas confesiones posteriores del propio mitómano. Santos solo admite haber “embellecido” o “retocado” su hoja de vida.