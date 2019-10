¿Podrá Trump normalizar la mentira?

“En Estados Unidos no se puede mentir”, decía siempre alguno. El perjurio, la obstrucción de justicia, el ocultamiento, la manipulación o el engaño tienen consecuencias muy graves en ese país, y casos como la caída de Nixon en la presidencia de este país lo confirman.

Los testigos del accidente acuerdan conseguir entre todos y compartir a partes iguales ese dinero. Luego, como es previsible, pelean por el botín, pero entonces comienzan a hacer cómputos de cuánto corresponde a cada quien. En este punto, alguien pregunta: “¿Y los impuestos? Tenemos que declararlos”. Todos se miran y alguien dice: “No, ¿qué impuestos, quién va a saber que conseguimos ese dinero? En el grupo hay un camionero, exponente típico de la clase media trabajadora, que amenaza: “¡Si alguien no declara sus impuestos, lo denuncio!”.

He ahí dos percepciones bien arraigadas en toda la población estadounidense y, particularmente, en quienes somos inmigrantes en este gran país: en Estados Unidos no se puede mentir y hay que ser puntual cumplidor de los tributos.

Una muestra reciente -habría cientos para ilustrar nuestra afirmación- la constituyen las imágenes divulgadas en redes sociales, donde puede verse su abogado, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, en el hotel Trump DC con los dos ciudadanos de Ucrania sindicados por las autoridades estadounidenses por violación de las leyes de financiación de campaña, ¡al tiempo que declaraba a los medios no conocerlos!

Pero Trump no solo lo evade, -e instiga similar comportamiento en sus colaboradores-, sino que lo hace cínicamente convencido de que, como dijo una vez, a sus seguidores no les importa: “Puedo matar a alguien de un disparo en plena Quinta Avenida y aún así mis seguidores me apoyarán”.