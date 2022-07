El último intento para adoptar medidas migratorias para el actual Congreso

La Ley de Modernización de la Fuerza Trabajadora Agrícola se impulsa como medida independiente, y aunque fue aprobada dos veces en la Cámara Baja, todavía no queda claro si en el Senado cuenta con los votos para su avance. Esta medida permite que los agricultores contraten trabajadores agrícolas todo el año a través del programa de visas H2A y no únicamente por cortos periodos de tiempo. De hecho, se cree que la medida contribuirá a combatir la escasez de mano de obra en esta industria abaratando los precios al consumidor. Pero la escasez de mano de obra no es solo en la agricultura, sino en las procesadoras de pollo y carne, que no pueden reclutar trabajadores a través del programa H2A.