No hay dictadores buenos

Vino la pandemia, la inflación y ahora la amenaza de una recesión global, y el gobierno de Biden se dobló ante la dictadura saudita. No solo no los presentará como “parias” ante el mundo sino que irá a visitarlos en unos días.

El viaje de Biden “es una muy mala idea”, dijo el senador Tim Kaine, miembro del comité de relaciones exteriores, en una entrevista con CNN. “La sangre (de Kashoggi) aún no se ha limpiado. Entiendo que las circunstancias cambian. ¿Pero cuál es el tema central actualmente en el mundo? Los autoritarios.”