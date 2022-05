Trump ¿2024?

"Trump no solo es un peligro para la democracia y muy mentiroso - mintió más de 30,000 veces durante su presidencia, según el conteo de The Washington Post - sino que ha dicho cosas horribles. Sus comentarios racistas se amontonan, desde que dijo que los inmigrantes mexicanos eran 'criminales' y 'violadores' hasta asegurar que el juez Gonzalo Curiel no podía ser imparcial debido a su “herencia mexicana” . Y hay muchos comentarios más". You can read this article in English