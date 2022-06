El fallo de la Corte Suprema sobre el aborto es solo la punta del iceberg

Parecería que la gente no aprende las lecciones. Si nos remontamos a 2016, todos recordamos la cruenta batalla entre Hillary Clinton y Bernie Sanders por la nominación presidencial demócrata. Fueron meses de bombardeos, y cuando finalmente Clinton ganó la nominación, no faltó la mala sangre de algunos de los más fieles seguidores de Sanders. De hecho, muchos demócratas optaron por no votar para no apoyar a Hillary, pensando, erróneamente, que le ganaría a Trump sin dificultades. Hasta que ocurrió lo impensable y Trump ganó.