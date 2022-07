En las próximas elecciones, evitemos tropezar dos veces con la misma piedra

Esa es precisamente la urgencia con la que debe actuar la sociedad de esta nación para no perder el sentido histórico de su democracia, y a fin de no entregarla en las manos de quienes solo han demostrado con creces que las ramificaciones de la mafia política y económica pueden acabar de tajo con una promesa histórica como lo es hasta el momento Estados Unidos. No se puede permitir un trastabilleo más, sino a riesgo de perderlo todo.