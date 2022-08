El extremismo antiinmigrante de los republicanos se recrudece y posiciona

Tan no les importa, que incluso recurren a otras estrategias aún más siniestras, como si el daño autoinfligido no fuera suficiente. Por ejemplo, los republicanos han invitado al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Dallas esta misma semana, a sabiendas de la carga neonazi de las ideas del político europeo. Orban dijo el mes pasado que “hay países donde se mezclan pueblos no europeos con los europeos, mientras que en Europa Central solo quedan los europeos. No somos de razas mixtas y tampoco queremos serlo”.