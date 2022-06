“Dime con quién andas y te diré quién eres” también funciona en política

Es asqueante porque cuando Trump y sus lugartenientes propagaban una mentira que no únicamente puso en peligro nuestra democracia, sino que costó vidas, esas figuras permanecieron calladas. Es el caso del exsecretario de Justicia, Bill Barr, quien testificando bajo juramento declaró en video que le había dicho a Trump que no hubo tal fraude; pero cuando era Secretario de Justicia no lo denunció públicamente de inmediato, permitiendo que la falsedad se regara como pólvora y, como en este caso, tuviera consecuencias fatales.