La nueva cara de Estados Unidos

Cada vez habrá menos blancos y más latinos, asiáticos y miembros de minorías. De hecho, según las mismas cifras del censo, hay más de 33 millones de estadounidenses que se identifican con dos razas o más. Por eso es tan importante hablar de diversidad y respetar nuestras diferencias. La diversidad no es solo una palabra repetida hasta el cansancio en las agendas políticas de los liberales. No. El respeto a la diversidad cultural, étnica y racial es la única fórmula que tenemos para salir adelante en este país. No hay otro camino.