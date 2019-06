Norberto y 17,000 muertos más

No hay otros datos. Las cifras a las que tiene acceso el presidente Andrés Manuel López Obrador son exactamente las mismas que tengo yo y las que puede ver cualquier ciudadano mexicano. Y los números indican que el 2019 podría convertirse en el año más violento en la historia moderna de México.

Voy a los gravísimos datos en un momento. Pero quiero empezar con la triste historia del estudiante Norberto Ronquillo, quien hace poco fue secuestrado y asesinado tras salir de su universidad en la ciudad de México. La mamá de Norberto, Norelia Hernández, me contó en una entrevista que el día del secuestro ella estaba en el cine cuando recibió un texto de su hermana que decía "URGE". Poco después recibiría los detalles del secuestro: "Tienen a Junior (Norberto)".

Los secuestradores “hicieron muchas llamadas, no sé cuántas en total”, me contó Norelia. “Era como de espanto. ‘Aquí lo tenemos y junta dinero’ (le decían los plagiarios por teléfono). Era una palabra y le colgaban, y luego dos palabras y le colgaban”. Nada funcionó. El cuerpo de Norberto fue encontrado torturado y estrangulado.

“Yo no quiero que esto se haga político”, me dijo Norelia. “En verdad créeme que yo solo pedí encontrar a mi hijo... Yo le pedí mucho a Dios que no quería que mi hijo fuera una cifra más de desaparecidos”.